Nelle ultime ore si sono intensificate le indagini sulla morte di una giovane donna trovata senza vita in un prato della provincia di Pavia. La procura ha disposto il sequestro dell’auto di un 23enne, amico della vittima, che ha dichiarato di averle voluto bene e ha respinto ogni accusa. Al momento, si valuta la pista di un malore, mentre le forze dell'ordine continuano a raccogliere elementi per chiarire quanto accaduto.

Si segue la pista del malore, mentre il 23enne respinge ogni sospetto: “Le volevo bene”. Indagini in corso della Procura di Pavia Novanta metri di prato in discesa, erba alta fino alle caviglie, sotto l’unica strada che attraversa Serra del Monte, minuscola frazione collinare dell’Oltrepò pavese. È qui che è stato trovato il corpo senza vita di Elisa Giugno, 22 anni, al termine di giorni di ricerche e interrogativi. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la giovane, descritta come fragile e provata da un passato complesso, era ospite da circa una settimana di un amico 23enne, figlio di un imprenditore del posto. Da venerdì 24 aprile aveva smesso di rispondere al telefono, i genitori, preoccupati, avevano presentato denuncia di scomparsa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Elisa Giugno, la 22enne trovata morta in un prato a Pavia: sequestrata l’auto dell’amico

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