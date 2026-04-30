Caso Doveri | il piano segreto a San Siro per escluderlo dalla finale

Un'indagine aperta da parte della procura riguarda un'operazione avvenuta il 2 aprile allo stadio di San Siro. Il procuratore Ascione sta ascoltando l'arbitro Gianluca Rocchi in relazione a una presunta manovra, che avrebbe avuto come obiettivo l'esclusione di Daniele Doveri dalla finale di calcio. L'indagine si concentra su eventuali irregolarità che potrebbero configurare reati di frode sportiva.

? Cosa sapere Il procuratore Ascione indaga Gianluca Rocchi per una manovra a San Siro il 2 aprile.. L'inchiesta mira a dimostrare la frode sportiva per escludere Daniele Doveri dalla finale.. Il 2 aprile 2025, nel privè riservato di San Siro, il designatore Gianluca Rocchi avrebbe orchestrato un piano per allontanare l’arbitro Daniele Doveri dalla finale di Coppa Italia attraverso una designazione strategica per la semifinale tra Inter e Milan. L’inchiesta condotta dal procuratore Maurizio Ascione sta scavando nel lato oscuro del mondo arbitrale della Serie A, ricostruendo i dettagli di quella che appare come una manovra machiavellica avvenuta proprio nell’area più esclusiva del Meazza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Doveri: il piano segreto a San Siro per escluderlo dalla finale The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Moviola Milan Inter: gli episodi dubbi del derby diretto da Doveri. Cosa è successo a San Siro!Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Boga convince la... Leggi anche: Resta il mistero del derby di San Siro. Rocchi con chi ha parlato del "non gradito" Doveri? Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inchiesta Rocchi, l'Inter rischia la penalizzazione? Dai punti tolti allo scudetto revocato: le ipotesi. Marotta: Noi estranei; Caso Rocchi, i precedenti di Doveri e Colombo con l'Inter; Caso Rocchi, le accuse della Procura di Milano: Scelti arbitri per favorire l'Inter; Rocchi indagato, accusa dalla Procura di Milano: arbitri graditi all'Inter? Orsolini distrusse il piano. AIA, Arbitri graditi o solo coincidenze? Il caso Inter tra Colombo e DoveriSecondo quanto emerge dagli atti, il designatore arbitrale avrebbe avuto un ruolo attivo nell’assegnazione di alcuni direttori di gara in partite chiave dei nerazzurri. In particolare, sotto la lente ... gonfialarete.com Derby di Milano, il curioso caso di Doveri: in questo campionato solo una vittoria della squadra di casaIn tempi di polemiche accesissime sugli arbitri, è meglio andarci cauti. Piccola premessa: Daniele Doveri è, in questo momento, il miglior arbitro a disposizione di Gianluca Rocchi. Dopo i veleni di ... tuttomercatoweb.com Caso #Rocchi: terrore, discredito, sollievo e rabbia per la gestione della procura e l'atteggiamento fazioso e spregiudicato con cui viene raccontata la realtà dall'informazione. #Doveri Qui l'articolo x.com Doveri “non gradito”, con chi parlò Rocchi Partiamo dalle conferme. Gli indagati nell’inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri sono cinque: quattro per frode sportiva, uno per false informazioni riferite al pm. Nel primo grippo Gianluca Rocchi (capo - facebook.com facebook