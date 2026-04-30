Caso Doveri | il piano segreto a San Siro per escluderlo dalla finale

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'indagine aperta da parte della procura riguarda un'operazione avvenuta il 2 aprile allo stadio di San Siro. Il procuratore Ascione sta ascoltando l'arbitro Gianluca Rocchi in relazione a una presunta manovra, che avrebbe avuto come obiettivo l'esclusione di Daniele Doveri dalla finale di calcio. L'indagine si concentra su eventuali irregolarità che potrebbero configurare reati di frode sportiva.

? Cosa sapere Il procuratore Ascione indaga Gianluca Rocchi per una manovra a San Siro il 2 aprile.. L'inchiesta mira a dimostrare la frode sportiva per escludere Daniele Doveri dalla finale.. Il 2 aprile 2025, nel privè riservato di San Siro, il designatore Gianluca Rocchi avrebbe orchestrato un piano per allontanare l’arbitro Daniele Doveri dalla finale di Coppa Italia attraverso una designazione strategica per la semifinale tra Inter e Milan. L’inchiesta condotta dal procuratore Maurizio Ascione sta scavando nel lato oscuro del mondo arbitrale della Serie A, ricostruendo i dettagli di quella che appare come una manovra machiavellica avvenuta proprio nell’area più esclusiva del Meazza.🔗 Leggi su Ameve.eu

caso doveri il piano segreto a san siro per escluderlo dalla finale
© Ameve.eu - Caso Doveri: il piano segreto a San Siro per escluderlo dalla finale

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Video ??The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie correlate

Moviola Milan Inter: gli episodi dubbi del derby diretto da Doveri. Cosa è successo a San Siro!Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Boga convince la...

Leggi anche: Resta il mistero del derby di San Siro. Rocchi con chi ha parlato del "non gradito" Doveri?

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Inchiesta Rocchi, l'Inter rischia la penalizzazione? Dai punti tolti allo scudetto revocato: le ipotesi. Marotta: Noi estranei; Caso Rocchi, i precedenti di Doveri e Colombo con l'Inter; Caso Rocchi, le accuse della Procura di Milano: Scelti arbitri per favorire l'Inter; Rocchi indagato, accusa dalla Procura di Milano: arbitri graditi all'Inter? Orsolini distrusse il piano.

caso doveri caso doveri il pianoAIA, Arbitri graditi o solo coincidenze? Il caso Inter tra Colombo e DoveriSecondo quanto emerge dagli atti, il designatore arbitrale avrebbe avuto un ruolo attivo nell’assegnazione di alcuni direttori di gara in partite chiave dei nerazzurri. In particolare, sotto la lente ... gonfialarete.com

Derby di Milano, il curioso caso di Doveri: in questo campionato solo una vittoria della squadra di casaIn tempi di polemiche accesissime sugli arbitri, è meglio andarci cauti. Piccola premessa: Daniele Doveri è, in questo momento, il miglior arbitro a disposizione di Gianluca Rocchi. Dopo i veleni di ... tuttomercatoweb.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.