Resta il mistero del derby di San Siro Rocchi con chi ha parlato del non gradito Doveri?

Il derby di San Siro del 2 aprile 2025 tra Inter e Milan rimane al centro di un’indagine in corso. Il designatore degli arbitri ha riferito di aver parlato con un collega, ma non sono stati forniti dettagli sui contenuti di quella conversazione. La partita, valida per la Coppa Italia, ha attirato l’attenzione delle autorità giudiziarie che stanno analizzando eventuali irregolarità. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata su eventuali implicazioni o sviluppi recenti.

Partiamo dalle conferme. Gli indagati nell’inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri sono cinque: quattro per frode sportiva, uno per false informazioni riferite al pm. Nel primo gruppo ci sono Gianluca Rocchi - capo designatore degli arbitri - Paolo Gervasoni - supervisore Var - Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, addetti al Var. Nel secondo, invece, c’è il solo Daniele Paterna. Ma potrebbero essercene anche altri, magari non solo appartenenti al mondo arbitrale. Al momento, però è così. Da questo possono derivare una serie di domande e deduzioni. La prima. Se sul registro degli indagati ci sono solo persone del mondo arbitri, con chi...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Resta il mistero del derby di San Siro. Rocchi con chi ha parlato del "non gradito" Doveri? Notizie correlate Moviola Milan Inter: gli episodi dubbi del derby diretto da Doveri. Cosa è successo a San Siro!Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Boga convince la... Milan-Udinese 0-3, pioggia di fischi per Leao: San Siro non ha gradito la prestazione del numero 10Pioggia di fischi per Rafael Leao nella sfida della 32ª giornata di Serie A tra Milan e Udinese. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Resta il mistero del derby di San Siro. Rocchi con chi ha parlato del non gradito Doveri?; Milan-Juventus, le pagelle bianconere: David un extraterrestre, Conceiçao una spina nel fianco. Ma non basta per vincere a San Siro; Arbitri indagati, il mistero della presunta combine travolge Rocchi; Federica Brignone censura Belve? Intervista bloccata, tensione con Fagnani e il retroscena che scuote il programma. Resta il mistero del derby di San Siro. Rocchi con chi ha parlato del non gradito Doveri?La partita di Coppa Italia tra Inter e Milan del 2 aprile 2025 è uno snodo dell’inchiesta della Procura di Milano: Rocchi avrebbe discusso una futura designazione arbitrale, ma resta ignoto con chi av ... gazzetta.it Il mistero dell’incontro a San SiroInchiesta arbitri, designazioni sotto accusa: il caso Rocchi-Gervasoni tra Serie A, VAR e dubbi irrisolti Le designazioni arbitrali finiscono sotto la lente della Procura di Milano ... tuttojuve.com Il Milan a Modric: "Aspettiamo che torni presto a San Siro" x.com Rocchi con chi avrebbe apparecchiato la frode sportiva Da solo Nessun dirigente indagato, a oggi l'inchiesta frena. L'Ansa scrive che la Procura di Milano deve ancora identificare le persone della riunione di San Siro. La richiesta di togliere l'inchiesta a Mil - facebook.com facebook