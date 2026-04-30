Caso Dossieraggi | il mistero di ‘Naufrago’ e la caccia ai dati spia

La Procura di Roma sta conducendo un'indagine su Lorenzo Sbraccia, amministratore di Fenice Spa, nel quadro del caso Dossieraggi. Al centro delle verifiche ci sono presunti collegamenti tra il titolare e la vicenda nota come Squadra Fiore, che riguarda la gestione di dati e informazioni sensibili. Le autorità hanno avviato accertamenti per fare chiarezza su eventuali responsabilità e modalità di accesso ai dati spia coinvolti nel caso.

? Cosa sapere La Procura di Roma indaga Lorenzo Sbraccia, titolare Fenice Spa, nel caso Squadra Fiore.. I carabinieri Ros analizzano dispositivi e cloud per ricostruire i flussi di dati spia.. La Procura di Roma sta setacciando i dispositivi elettronici e i servizi cloud per ricostruire il ruolo di Lorenzo Sbraccia, imprenditore di 57 anni fondatore della Fenice Spa, all’interno del sistema di dossieraggi che coinvolge la cosiddetta Squadra Fiore. Mentre le indagini sull'inchiesta Equalize scuotono Milano, a Roma emerge un intreccio di informazioni riservate gestite attraverso nomi in codice tra i corridoi dei palazzi romani. Il mistero del Naufrago e l’ombra sulla Fenice Spa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Dossieraggi: il mistero di ‘Naufrago’ e la caccia ai dati spia Notizie correlate Sicilia, caccia ai tesori sommersi: droni e sonar nel mistero di BrucoliLe acque profonde del sud-orientale della Sicilia sono diventate il teatro di un’operazione scientifica senza precedenti, con l’avvio ufficiale... Leggi anche: Satelliti spia e hacker anti-Olimpiadi, la guerra ibrida di Putin all’Ue. Un mistero la nave russa Sparta IV vicina alla Sardegna Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Caso 'Squadra Fiore': epurazione all'Aisi e la ''holding del dossieraggio''; Inchiesta su Squadra Fiore, perquisizioni dei carabinieri: i dossieraggi confezionati dalle ex spie; Squadra Fiore, perquisizioni e sequestri. Indagati l’ex numero due dell’Aisi Del Deo, Saladino e Tavaroli. Caso dossieraggi, il fil rouge con Equalize: da Milano a Roma il passaggio che ha portato alla nuova indagineL’indagine romana prende forma durante gli accertamenti milanesi su Equalize. Sequestrati documenti, telefoni e dispositivi, undici gli indagati ... affaritaliani.it Dossieraggio sui servizi segreti: indagati e come operavanoIl Caso Dossieraggi entra nel vivo, scopriamo chi è sotto indagine e come operava il gruppo criminale che voleva mettere sotto scacco politica e imprenditoria italiana. notizie.it Caso 'Squadra Fiore': epurazione all'Aisi e la ''holding del dossieraggio'' #equalize #servizisegreti #roma #intelligence - facebook.com facebook Dossieraggio a Roma: a #EffettoNotte il punto sull'indagine "Squadra Fiore" con Monaci. Focus sui negoziati USA-Iran a Islamabad con Marrone e il caso delle fatture a Crans con l'Ambasciatore Cornado. In chiusura Lecce-Fiorentina con Capuano. tinyurl.c x.com