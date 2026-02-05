Si torna a parlare di tensioni tra Russia e Ue, questa volta con un fronte che va oltre le parole. Una nave russa, la Sparta IV, è stata avvistata vicino alla Sardegna, alimentando i dubbi e le preoccupazioni sulla presenza militare russa nel Mediterraneo. Nel frattempo, ai negoziati di Abu Dhabi, gli ucraini giudicano il primo giorno “produttivo”, mentre i russi mantengono il silenzio sui loro veri intenti, lasciando aperto il mistero sulle loro mosse future.

Roma – Primo giorno di negoziati ad Abu Dhabi “produttivo” secondo gli ucraini. Ma i russi non si sbilanciano e, se da una parte si dicono pronti a parlare di pace, dall’altra i paletti di Mosca rimangono sempre gli stessi. Oltre alla violenza contro la popolazione civile ucraina. Mercoledì 4 febbraio un raid russo nel Donetsk ha fatto almeno 7 morti. A Kiev ci sono oltre 1.000 palazzi senza riscaldamento e corrente. Ma il Cremlino riesce a essere offensivo anche senza l’utilizzo delle armi. L’Italia ha sventato un cyber attacco contro strutture legate alle Olimpiadi di MilanoCortina. Una nave russa al largo della Sardegna è sotto stretto monitoraggio e, come se non bastasse, il Financial Times rivela che, secondo alcuni funzionari della sicurezza, due veicoli spaziali russi hanno intercettato per anni le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti chiave in Ue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Satelliti spia e hacker anti-Olimpiadi, la guerra ibrida di Putin all’Ue. Un mistero la nave russa Sparta IV vicina alla Sardegna

Da ore la nave russa Sparta IV, conosciuta anche come il “corriere della morte”, si muove senza sosta tra Sardegna e Lazio.

La nave russa Sparta IV è stata avvistata in Sardegna, suscitando preoccupazione tra le forze di sicurezza.

