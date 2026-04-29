Dj Godzi nuova perizia | Ha subito violenze dalla Guardia Civil La famiglia parla di torture

Si sono aperti nuovi capitoli nel caso della morte del dj napoletano, conosciuto come Godzi, avvenuta a Ibiza nel luglio 2025. Secondo una recente perizia, la persona avrebbe subito violenze da parte della Guardia Civil. La famiglia ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni di torture e maltrattamenti durante il suo arresto. Le indagini sono ancora in corso e si attendono ulteriori sviluppi.

Ci sono nuovi sviluppi nel caso della morte di Michele Noschese, il dj napoletano conosciuto come Godzi, deceduto a Ibiza nel luglio 2025. È stata depositata una seconda perizia medico-legale da parte dei consulenti della famiglia, che – secondo quanto riferito dai legali – rafforzerebbe.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Depositata perizia della famiglia del dj Godzi: “Un altro caso Cucchi”Tempo di lettura: 2 minutiUna perizia confermerebbe che Michele Noschese, noto come dj Godzi, morto ad Ibiza lo scorso 12 luglio in circostanze... Il padre del dj Godzi ascoltato dalla squadra mobile, depositati atti autopsiaTempo di lettura: 2 minutiIl professor Giuseppe Noschese è stato ufficialmente ascoltato dalla Squadra Mobile di Roma nell’ambito delle indagini... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dj Godzi, la perizia choc: Troppi colpi sul corpo, è un nuovo caso Cucchi; Dj Godzi, la perizia parla di violenze e tortura; Morte di Michele Noschese a Ibiza, esposto per tortura: nuove perizie al vaglio della Procura di Roma. Dj Godzi, nuova perizia: Ha subito violenze dalla Guardia Civil. La famiglia parla di tortureMichele Noschese, 35 anni, morì a Ibiza nel luglio 2025 a casa sua, dopo un intervento delle forze dell'ordine spagnole. Intanto la procura ha deciso di ascoltare anche l’amico presente in casa al mom ... napolitoday.it Dj Godzi: la famiglia denuncia presunte violenze e ipotizza il reato di torturaRoma – La ricerca della verità sulla tragica scomparsa di Michele Noschese, conosciuto nel panorama musicale come Dj Godzi, si arricchisce di un nuovo, ... cronachedellacampania.it Donne invisibili e donne benestanti. Due assassini. Due mondi agli antipodi. Lucia Guerrero, tenente della Guardia Civil, dovrà indagare su entrambi i casi. Ma più si avvicina alla verità, più tutto si confonde. È lei la cacciatrice… o la pedina di due menti diabol - facebook.com facebook