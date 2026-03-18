Delmastro e big di FdI in Piemonte era in società con la figlia del prestanome del clan Senese I 5 Stelle | Subito il caso in commissione Antimafia

Delmastro, esponente di Fratelli d’Italia in Piemonte, era coinvolto in una società con la figlia del prestanome del clan senese. I Cinque Stelle hanno richiesto un intervento immediato in commissione Antimafia. La sua condanna a otto mesi per aver rivelato un segreto d’ufficio sul caso Cospito si aggiunge a un’altra vicenda, quella della festa di Capodanno in cui il genero del suo caposcorta è stato ferito da un colpo di arma da fuoco.

Non bastava la condanna a 8 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio sul caso Cospito. E nemmeno la festa di capodanno finita con il genero del suo caposcorta colpito da un proiettile vagante. E neppure le polemiche per quell’“ intima gioia ” nel vedere “non respirare”, nella nuova autovettura blindata, i detenuti al regime di 41-bis. Ora, nel cv del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove compare anche la voce “ex socio della 18enne Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia, prestanome del clan romano di Michele Senese, condannato in via definitiva dalla Cassazione a febbraio scorso per reati molto gravi e con aggravante mafiosa”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Delmastro (e big di FdI in Piemonte) era in società con la figlia del prestanome del clan Senese. I 5 Stelle: “Subito il caso in commissione Antimafia” Articoli correlati Caso Delmastro, le opposizioni: “Commissione Antimafia indaghi sul sottosegretario e i rapporti Caroccia-Senese’“Si dimetta“, “la Commissioni antimafia indaghi”, “la premier Meloni spieghi subiti”. Bufera su Delmastro, le opposizioni: "Fatti inquietanti, la commissione antimafia indaghi sui rapporti con Caroccia-Senese"Roma, 18 marzo 2026 – Una vicenda dai contorni ancora poco chiari coinvolge il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Approfondimenti e contenuti su Delmastro e big di FdI in Piemonte era... Temi più discussi: Faida tra Fratelli d'Italia su Nicco. Crosetto jr.: Basta fuoco amico; Referendum giustizia, votare sì o no? Gli appuntamenti di Torino dove schiarirsi le idee; Referendum. Il prete: Un No che salva i vivi e riscatta i morti. 2 / Votare Sì. Magistratura rossa e 14 big politici. «Delmastro e Chiorino chiariscano i rapporti con la famiglia Senese»: Regione Piemonte, la richiesta delle opposizioni dopo l'articolo de «Il Fatto Quotidiano»È bufera in Consiglio regionale dopo il servizio che ricostruisce i presunti legami societari tra quattro esponenti di Fratelli d’Italia e Mauro Caroccia, ristoratore ritenuto un prestanome dei Senese ... torino.corriere.it Chiorino e Delmastro soci di una bisteccheria con la figlia di un mafioso: la rivelazione imbarazza Fratelli d’ItaliaLa vicepresidente del Piemonte sostiene di non aver saputo chi fosse Mauro Carroccia, da anni al centro delle cronache per la sua vicinanza al clan Senese ... torinotoday.it Roma, il sottosegretario di FdI Andrea Delmastro Delle Vedove socio della figlia di Mauro Caroccia, ras della ristorazione da sempre legato alla camorra e al clan Senese. “Ho ceduto subito le mie quote appena ho saputo, la mia storia antimafia è chiara e - facebook.com facebook Noi siamo garantisti anche con Delmastro, perché non siamo giustizialisti come lui. E dunque fino a sentenza di condanna pensiamo che sia innocente. Un incapace, ma innocente. x.com