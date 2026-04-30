Caso D4vd | l’accusa svela l’orrore del delitto contro la quattordicenne

Il procuratore di Los Angeles ha formalizzato l’accusa contro il cantante David Burke, noto come D4vd, per l’omicidio di una ragazza di quattordici anni. La vittima, Celeste Rivas Hernandez, è stata trovata morta in una zona residenziale della città. Le indagini hanno portato all’arresto del cantante, che ora deve rispondere delle accuse di omicidio. La notizia ha fatto subito il giro dei media locali e nazionali.

? Cosa sapere Il procuratore di Los Angeles accusa il cantante David Burke di omicidio di Celeste Rivas Hernandez.. La Procura valuta la pena di morte per il movente legato alla carriera del musicista.. L’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles ha formalmente accusato il cantante David Burke, noto come D4vd, di omicidio e reati gravissimi in merito alla morte della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez avvenuta nell’aprile del 2025. Le nuove evidenze documentali presentate dall’accusa delineano una dinamica criminale di estrema violenza, che vede il musicista coinvolto in un atto volto a eliminare la giovane per proteggere la propria reputazione professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso D4vd: l’accusa svela l’orrore del delitto contro la quattordicenne Notizie correlate Caso Massicci: l’orrore vissuto dai figli dopo il delitto? Cosa sapere Processo a Macerata per l'omicidio di Emanuela Massicci avvenuto a Castignano il 19 dicembre. Orrore a Hollywood: ritrovata la quattordicenne in una Tesla? Cosa sapere Corpo di Celeste Rivas Hernandez rinvenuto in una Tesla in un deposito di Hollywood. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: D4vd rischia la pena di morte per l’omicidio della 14enne; Materiale pedopornografico in Iphone del rapper D4vd sospettato di omicidio; Fortnite: Epic Games interviene sul caso D4vd, cosa succede ai contenuti del cantante?; Caso D4vd, l'industria discografica isola il cantante, Damiano David rimuove il brano Tangerine. Per l’accusa, D4vd ha smembrato il corpo di Rivas con una motosega in una piscina gonfiabileLo avrebbe fatto nel garage di casa sua a Hollywood usando attrezzi comprati su Amazon, dopo avere accoltellato la 14enne. Temeva che avrebbe reso pubblica la loro relazione. La ricostruzione dei fatt ... rollingstone.it D4vd accusato di aver comprato due motoseghe dopo l’omicidio Rivas: rischia la pena di morteContinuano le indagini sul caso di omicidio di primo grado che coinvolge il cantante d4vd e la giovane vittima Celeste Hernandez ... fanpage.it Un’accusa pesantissima coinvolge il cantante d4vd: tra gli elementi emersi nelle indagini, anche acquisti sospetti subito dopo l’omicidio Un dettaglio in particolare potrebbe avere un peso decisivo nel caso - facebook.com facebook Damiano David rimuove “Tangerine” con D4VD dopo le gravi accuse contro il rapper: cosa è successo e perché altri artisti stanno facendo lo stesso. #DamianoDavid #Tangerine #D4VD #Maneskin x.com