Orrore a Hollywood | ritrovata la quattordicenne in una Tesla

A Hollywood è stato trovato il corpo di una quattordicenne in una Tesla parcheggiata in un deposito. La polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver ucciso e abusato della minore. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell'accaduto e sui motivi dietro il ritrovamento. La vicenda ha suscitato grande scalpore nella comunità locale.

? Cosa sapere Corpo di Celeste Rivas Hernandez rinvenuto in una Tesla in un deposito di Hollywood.. David Anthony Burke arrestato con accuse di omicidio e abusi su una minore.. Il corpo decomposto di Celeste Rivas Hernandez è stato rinvenuto l’8 settembre scorso all’interno del bagagliaio anteriore di una Tesla sequestrata in un deposito di Hollywood, portando all’arresto di David Anthony Burke, noto come D4vd. L’intercettazione del veicolo, avvenuta il giorno successivo al quindicesimo compleanno della vittima, è stata motivata da segnalazioni riguardanti un odore sgradevole che emanava dall’auto precedentemente rimorchiata. Gli agenti che sono intervenuti nel deposito hanno scoperto i resti della quattordicenne, la cui condizione appariva estremamente compromessa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Orrore a Hollywood: ritrovata la quattordicenne in una Tesla Notizie correlate D4vd si dichiara non colpevole dell’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, ritrovata nella sua TeslaD4vd si è dichiarato non colpevole dell’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, l’adolescente il cui corpo smembrato e in avanzato stato di... Hollywood, arrestato D4vd: il corpo della 14enne trovato nella sua Tesla, svolta nel casoIl ritrovamento choc nella Tesla La vicenda aveva avuto inizio l’8 settembre, quando la polizia di Los Angeles era intervenuta in un deposito...