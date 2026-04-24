Caso Massicci | l’orrore vissuto dai figli dopo il delitto

A Macerata si svolge il processo per l’omicidio di Emanuela Massicci, avvenuto a Castignano il 19 dicembre scorso. La vicenda ha coinvolto anche i figli della vittima, che hanno vissuto un’esperienza difficile e traumatica in seguito al delitto. Durante le udienze vengono ascoltati testimoni e analizzate le prove relative all’episodio, mentre l’accusa e la difesa portano avanti le rispettive argomentazioni.

? Cosa sapere Processo a Macerata per l'omicidio di Emanuela Massicci avvenuto a Castignano il 19 dicembre.. I due figli adolescenti affrontano traumi psicologici legati ai maltrattamenti nel nucleo familiare.. La Corte d’Assise di Macerata ha ripreso oggi le udienze relative al processo per l’omicidio di Emanuela Massicci, avvenuto a Castignano il 19 dicembre 2024, concentrandosi sulle pesanti ferite psicologiche inflitte ai due figli della vittima. Il procedimento che vede imputato Massimo Malavolta si è snodato attraverso testimonianze tecniche cruciali per ricostruire non solo la dinamica del delitto, ma anche il clima di tensione che si respirava tra le mura domestiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Massicci: l’orrore vissuto dai figli dopo il delitto Notizie correlate Leggi anche: Massicci attacchi su Kiev. Senza luce e acqua. Il caso “casco olimpico” Leggi anche: Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?»