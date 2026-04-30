Caso chef Galparoli | il dramma del loculo finisce in Parlamento

Il caso dello chef Galparoli, legato a una richiesta di loculo nel cimitero di Masnago, è approdato in Parlamento grazie all’intervento del deputato Antonio Ferrara. La famiglia dell’uomo desidera essere sepolta vicino alla propria abitazione, a Varese, ma la questione ha sollevato un dibattito pubblico e politico. La vicenda riguarda le procedure e le decisioni riguardanti le concessioni cimiteriali nella zona.

? Cosa sapere Il deputato Antonio Ferrara porta in Parlamento il caso del cimitero di Masnago.. La famiglia dello chef Galparoli richiede un loculo vicino alla residenza di Varese.. L’onorevole Antonio Ferrara ha portato la vicenda della famiglia di Roberto Galparoli nelle aule del Parlamento, denunciando l’impossibilità di trovare un loculo disponibile nel cimitero rionale di Masnago per il noto chef varesino scomparso. La questione, che tocca le corde più profonde del senso di comunità e del rispetto per il lutto, è stata sollevata dal deputato del Movimento 5 Stelle proprio alla conclusione della seduta parlamentare. Il caso riguarda una situazione burocratica che sta colpendo duramente i congiunti dello chef, costretti a gestire un dolore immenso in mezzo a ostacoli amministrativi legati alla sepoltura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso chef Galparoli: il dramma del loculo finisce in Parlamento Notizie correlate Ucciso nel suo panificio, il caso della foto del killer in carcere finisce in ParlamentoAl centro dell’interrogazione presentata dal deputato Bicchielli vi è la pubblicazione in rete di una fotografia che ritrae Andrea Sirica insieme al... Leggi anche: La sindacalista licenziata: scatta lo sciopero e il caso finisce anche sui banchi del Parlamento Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Folla per l’addio a Roberto Galparoli; L’ultimo saluto allo chef Roberto Galparoli, Masnago si stringe nel ricordo; Ferrara (M5S) alla Camera: Per Roberto Galparoli serve una soluzione dignitosa, intervenga il Comune. Nessun loculo disponibile per Roberto Galparoli, l’onorevole Ferrara porta il caso in ParlamentoIl deputato del Movimento 5 Stelle ha portato in Aula la vicenda della famiglia del noto chef varesino che chiede una sepoltura nel cimitero vicino a casa a Masnago ... varesenews.it L’ultimo saluto allo chef Roberto Galparoli, Masnago si stringe nel ricordoUna chiesa piena, oltre ogni capienza, per dire addio a Roberto Galparoli, lo chef varesino scomparso a 57 anni dopo una malattia affrontata negli ultimi mesi. Nella mattinata di mercoledì 29 aprile, ... laprovinciadivarese.it CHEF PER CASO - TUTTI PAZZI IN CUCINA - facebook.com facebook