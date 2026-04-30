Un post su Facebook ha annunciato il furto di 147 bottiglie presso un hotel di lusso, attribuendo la notizia a un certo Peter Girnus. La vicenda ha rapidamente fatto il giro dei social, ma successivamente è stata confermata come una bufala satirica. Non ci sono prove che il furto sia realmente avvenuto, e la notizia non ha basi ufficiali. La diffusione di questa fake news ha generato commenti e condivisioni tra gli utenti online.

? Cosa sapere Peter Girnus ha diffuso su Facebook la falsa notizia del furto di 147 bottiglie all'Hilton.. L'autore ha ammesso la natura satirica del post dopo la smentita di Jacqui Heinrich.. Il 25 aprile 2026, durante l’attentato con sparatoria avvenuto presso l’hotel Hilton di Washington, la narrazione riguardante il furto di 147 bottiglie di vino pregiato da parte dei giornalisti è stata smentita dopo essere diventata virale sui social media. L’episodio, che ha scosso la sicurezza durante la cena annuale della White House Correspondents’ Association (WHCD), ha i partecipanti e le autorità costretti a cercare riparo sotto i tavoli e dietro le colonne prima dell’evacuazione coordinata dal Secret Service.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso bottiglie rubate all’Hilton: è una bufala satirica virale

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