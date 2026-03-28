The Circle of Life torna virale | una battuta satirica sulla traduzione del testo scatena una causa da 27 milioni

Il comico sudafricano noto per la sua partecipazione a un talent show televisivo si trova coinvolto in una causa legale da 27 milioni di dollari. La disputa nasce da una battuta satirica sulla traduzione di un testo, che ha fatto il giro dei social e attirato l’attenzione delle parti coinvolte. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media e delle istituzioni legali.

A volte una battuta può costare cara. Molto cara. Learnmore Jonasi, comico sudafricano salito alla ribalta dopo la partecipazione ad America’s Got Talent, si trova ora al centro di una battaglia legale da 27 milioni di dollari. La causa, intentata dal compositore sudafricano Lebohang “Lebo M” Morake, gira attorno a una “traduzione” della celeberrima canzone Circle of Life del Re Leone che il comico ha proposto durante un podcast e nei suoi spettacoli di stand-up comedy. La vicenda affonda le radici in un episodio del podcast One54 Africa, condotto da Godfrey C. Danchimah Jr. e Akbar Gbajabiamila. Durante la trasmissione, Jonasi ha affermato che il canto in lingua zulu che apre Circle of Life, “ Nants’ngonyama bagithi Baba “, si tradurrebbe semplicemente in “ Guarda, c’è un leone. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - The Circle of Life torna virale: una battuta satirica sulla traduzione del testo scatena una causa da 27 milioni Articoli correlati Testo, traduzione e significato di I Just Might, Bruno Mars torna a far ballare i fan a dieci anni da 24K MagicBruno Mars torna solista con “I Just Might”, singolo pop-funk che anticipa l’album The Romantic: un inno al ballo, al groove e alla chimica immediata. Ventiloterapia a casa. L’appalto da 15 milioni scatena una battagliaVicende giudiziarie nate nel pieno dell’emergenza Covid, procedimenti penali richiamati nel ricorso e in parte ancora non definitivi, una misura... Una raccolta di contenuti su The Circle Discussioni sull' argomento Tor di Quinto, riapre The Circle dopo la chiusura disposta dal questore; Il Re Leone finisce in tribunale: la traduzione virale scatena una causa milionaria; La Vigna di Sarah premia le monache cistercensi per la produzione del loro vino in convento; Il Re Leone, un tradimento da 27 milioni di risarcimento. Tor di Quinto, riapre The Circle dopo la chiusura disposta dal questore ift.tt/xFD6iY7 x.com A pochi giorni dalla chiusura imposta dalla Questura, il The Circle annuncia la riapertura con strette limitazioni: si entra solo per cenare, stop temporaneo al ballo... - facebook.com facebook