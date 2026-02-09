Stadio della Lazio al Flaminio | depositati gli atti l’iter entra nel vivo

La Lazio ha consegnato ufficialmente la documentazione per costruire il suo nuovo stadio al Flaminio. Gli atti sono stati depositati e ora passa alla fase di verifica. La società aspetta una risposta e spera di accelerare i tempi per avviare i lavori.

AGI - "Possiamo dare anche un'altra notizia: proprio oggi la Lazio ha presentato la documentazione completa per avviare la procedura di realizzazione del nuovo stadio, che ora dovrà essere esaminata. È un passaggio importante". Lo ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo al teatro Brancaccio all'apertura della campagna "Per Roma con Gualtieri", in vista della sua ricandidatura nel 2027. Il primo cittadino ha così confermato un nuovo passo avanti nell'iter del progetto per il futuro stadio biancoceleste nell'area del Flaminio.

