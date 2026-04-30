Caso arbitri terminato l’interrogatorio di Gervasoni | l’ex arbitro ha risposto alle domande Tutte le novità

È terminato l’interrogatorio di Gervasoni, ex arbitro, durato circa quattro ore. Durante l’interrogatorio, ha risposto alle domande poste dagli inquirenti. Non sono state diffuse dichiarazioni o dettagli specifici sulle domande o sulle risposte fornite. La fase investigativa prosegue con altri accertamenti in corso nel caso che riguarda gli arbitri.

di Francesco Spagnolo Caso arbitri, è terminato l’interrogatorio di Gervasoni. L’ex arbitro è stato sentito per circa quattro ore. Massimo riserbo sul contenuto delle dichiarazioni. Il panorama calcistico italiano è nuovamente scosso da un terremoto giudiziario che promette di riscrivere i rapporti di forza all’interno delle istituzioni sportive. Al centro di questa tempesta si trova il cosiddetto caso arbitri, un’indagine complessa che mira a fare luce su presunte irregolarità e zone d’ombra nella gestione delle direzioni di gara. Un momento di svolta cruciale si è consumato proprio nelle scorse ore, segnando un punto di non ritorno per l’intero sistema.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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