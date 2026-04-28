Arbitri sotto inchiesta ecco quante volte e quando hanno incrociato il Frosinone in questa stagione

La Procura della Repubblica di Milano ha aperto un'inchiesta su alcuni arbitri coinvolti in incontri con il Frosinone durante questa stagione. Tra gli indagati figurano Luigi Nasca, Daniele Paterna e Rodolfo Di Vuolo. Sono stati accertati i numerosi incontri tra gli arbitri e il club nel corso dell'annata, anche in date specifiche. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di verifiche sulle decisioni prese durante le partite.

Da Procura della Repubblica di Milano emergono ulteriori sviluppi: tra gli indagati anche Luigi Nasca, Daniele Paterna e Rodolfo Di Vuolo. Nessuna sentenza, ma cresce l’attenzione sugli episodi VAR.L’inchiesta della Procura di Milano che sta coinvolgendo il mondo arbitrale si arricchisce di nuovi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Inchiesta arbitri, si amplia il caso: nuovi indagati e altre gare sotto esameL’indagine della Procura di Milano coinvolge nuovi nomi e si estende ad altre partite. Leggi anche: Revoca scudetti: attuale inchiesta sugli arbitri rende questa discussione priva di fondamento. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inchiesta arbitri, 5 indagati: Inter estranea. Dino Tommasi designatore ad interim; Inchiesta arbitri, l'Aia: Rammarico per caso Rocchi, ecco cosa succederà ora; Frode sportiva e arbitri graditi all’Inter, indagato Rocchi: Mi autosospendo. Coinvolto anche il supervis…; Inchiesta sugli arbitri: cosa sappiamo finora sul caso Var, Rocchi e la nuova ombra sul calcio italiano. Inchiesta arbitri, legale Rocchi: Potrebbe non presentarsi a interrogatorio. Bufera su Inter-Roma(Adnkronos) – L’inchiesta arbitri che sta scuotendo la Serie A è a un bivio. Giovedì 30 aprile è previsto l’interrogatorio dell’ex designatore Gianluca Rocchi, autosospesosi dall’incarico dopo aver ri ... cremonaoggi.it Inchiesta arbitri, l’ex fischietto Abbattista dal pm: parla un altro accusatore del 'sistema'. Il legale di Rocchi: Dobbiamo decidere se andare all’interrogatorioL’accusa ha ascoltato un altro testimone chiave, che nel 2024 si era dimesso dall’Aia contestando le dinamiche interne. Ancora incerta la presenza, prevista per il 30 aprile, dell’ex designatore in Pr ... ilgiorno.it Inchiesta arbitri: gli indagati, le partite sotto accusa, i club coinvolti: tutto sul caos in Serie A L’accusa è di aver fatto pressioni dirette per favorire alcune squadre - facebook.com facebook Caos arbitri, tra le partite sotto la lente anche #InterRoma dello scorso anno #Inter #ASRoma x.com