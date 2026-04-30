Il legale dell’arbitro Gervasoni ha dichiarato che la sua posizione è stata chiarita e ha indicato di aver posto una sola domanda riguardo alla partita tra Inter e Roma. La vicenda riguarda un caso legato agli arbitri, con attenzione su un episodio specifico all’interno di quella partita. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulla natura delle domande o sulle implicazioni legali in corso.

Caso arbitri, il legale di Gervasoni: «Chiarita la sua posizione. Una sola domanda su Inter-Roma.». Le dichiarazioni dell’avvocato Ducci. Al termine di un lungo interrogatorio durato quattro ore presso la caserma della Guardia di Finanza di Milano, l’avvocato Michele Ducci, legale dell’ex arbitro Andrea Gervasoni, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai media presenti per chiarire la posizione del suo assistito nell’ambito dell’inchiesta arbitri. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il caso Salernitana-Modena e l’impossibilità logistica. Il legale ha smentito ogni tipo di interferenza del suo assistito nel match cadetto: « Noi abbiamo risposto solo su Salernitana-Modena, in cui l’arbitro Gervasoni ha chiarito come non abbia interferito in alcun modo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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