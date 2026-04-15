Garante disabilità prima relazione annuale in Parlamento

È stata presentata in Parlamento la prima relazione annuale dell’autorità dedicata ai diritti delle persone con disabilità. Questo documento riepiloga le attività svolte nell'ultimo anno e fornisce dati sulle iniziative adottate per tutelare i diritti delle persone con disabilità. La relazione segna un nuovo passo nell’ambito delle attività dell’ente, che si occupa di monitorare e promuovere l’accessibilità e l’inclusione.

Presentata al Parlamento la prima relazione annuale dell’autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Dal documento emergono criticità e prospettive di intervento, nell’ottica di garantire la tutela effettiva dei diritti delle persone disabili. L’intervista all’avvocato Maurizio Borgo in cui spiega quali sono i problemi emersi nell’ultimo anno. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Garante disabilità, prima relazione annuale in Parlamento Garante disabilità, prima relazione annuale in Parlamento Notizie correlate Terranuova Bracciolini, il Consiglio comunale fa il punto sul 2025: approvata la prima Relazione annuale dell’attività istituzionaleArezzo, 02 febbraio 2026 – È stato presentato nel corso della seduta di lunedì 26 gennaio il bilancio complessivo dell’attività svolta dal Consiglio... Intelligence in trasformazione. I cambiamenti tra le righe della Relazione annualeOggi Spygames (clicca qui per iscriverti) esce con un’edizione speciale dedicata alla relazione annuale sulla politica dell’informazione per la... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Relazione Autorità Garante dei diritti delle persone con disabilità - Mercoledì alle 11 diretta webtv - Messaggio di Fontana; A Roma dal 24 al 26 aprile il Meeting Internazionale di Canottaggio Special Olympics. Garante delle persone con disabilità, 1.300 le segnalazione arrivate nel 2025(ANSA) - ROMA, 15 APR - 'Occorre sottolineare un elemento essenziale: l'Autorità Garante, nel 2025, era una istituzione ancora giovane e ... notizie.tiscali.it Persone, disabilità e diritti. Il Garante: 1300 segnalazioni. Servono più potere e più soldiIl rispetto dei diritti delle persone con disabilità è un indicatore della qualità di una democrazia. Il report del primo anno di operatività della Autorità Garante. L'avvocato Maurizio Borgo: «Servon ... corriere.it Stefano Mele Garante della disabilità della Provincia di Potenza : "85 dei 100 comuni non hanno un Piano di eliminazione delle barriere architettoniche. L'abbattimento delle barriere architettoniche è un obbligo di legge (Legge 13/1989 e DM 236/1989) in It - facebook.com facebook Riqualificazione dei marciapiedi, il Garante della disabilità: "Segnalate le barriere architettoniche" - x.com