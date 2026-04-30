Caserta consiglio provinciale | entrano Imma Lama e Luigi di Buccio

Nel corso della seduta odierna del Consiglio Provinciale di Caserta sono stati ufficialmente annunciati l’ingresso di due nuovi membri nell’assemblea. La riunione si è concentrata esclusivamente sulla formalizzazione dell’ingresso di Imma Lama e Luigi di Buccio, che si sono aggiunti ai rappresentanti già presenti. La seduta ha avuto una durata di circa due minuti.

Tempo di lettura: 2 minuti La seduta del Consiglio Provinciale di Caserta di oggi è stata interamente dedicata all’ingresso di due nuovi componenti dell’Assise provinciale. Nel corso della seduta hanno fatto il loro ingresso in Consiglio Luigi Di Buccio e Immacolata Lama, detta “Imma”, subentrati ai consiglieri cessati dalla carica, Francesco Luongo e Peppe Guida. Il presidente della Provincia, Anacleto Colombiano, nel rivolgere il proprio saluto istituzionale ai neo consiglieri, ha evidenziato il valore del ruolo del Consiglio Provinciale quale luogo di confronto e di rappresentanza dei territori, augurando ai nuovi componenti “un lavoro proficuo e svolto con spirito di collaborazione nell’interesse esclusivo della comunità provinciale”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caserta, consiglio provinciale: entrano Imma Lama e Luigi di Buccio Notizie correlate Consiglio provinciale, ecco le surroghe: entrano Lama e Di Buccio | FOTOSeduta istituzionale significativa quella odierna del Consiglio Provinciale di Caserta, interamente dedicata all’ingresso di due nuovi componenti... Comitato provinciale di Caserta per il NO al Referendum costituzionale sulla GiustiziaTempo di lettura: 2 minuti Il Comitato provinciale di Caserta per il NO al referendum costituzionale sulla Giustizia del 22 e 23 marzo 2026 informa...