Tempo di lettura: 2 minuti Il Comitato provinciale di Caserta per il NO al referendum costituzionale sulla Giustizia del 22 e 23 marzo 2026 informa la cittadinanza di aver formalmente segnalato al Prefetto la concessione del patrocinio del Comune di San Prisco a un’iniziativa pubblica apertamente schierata per le ragioni del Sì. In data 2 marzo 2026, presso il Palazzo del Consiglio comunale di San Prisco, è previsto un incontro a sostegno del voto favorevole al referendum. Dalla locandina dell’evento – diffusa anche attraverso canali social riconducibili al Sindaco – risulta la presenza del patrocinio del Comune, con utilizzo del logo istituzionale dell’Ente e saluti ufficiali dell’Amministrazione. Riteniamo che tale scelta non possa essere considerata neutra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche:

Agropoli: comitato per il sì al referendum costituzionale sulla giustizia è costituito

Nasce a Caserta il Comitato territoriale per il NO al referendum sulla giustizia

Temi più discussi: Caserta, rilancio del Psi e del progetto Avanti Psi: tesseramento straordinario e congresso provinciale; Staffette CdS Cross Provinciale Napoli – Caserta Esordienti – Ragazzi - Cadetti; Terra dei Fuochi, 760mila euro ai comuni del Casertano per controlli e videosorveglianza nel 2026; Contrasto agli illeciti ambientali nella Terra dei Fuochi: tesoretto da 760mila euro per 34 comuni.

Caserta, movida: «Musica alta fino all'alba», l'ira dei residentiMentre i residenti del centro storico lamentano un nuovo weekend di passione a causa dell'inquinamento acustico causato dalla musica a tutto volume dei locali fino all'alba, dai ... ilmattino.it

Referendum sulla giustizia, nasce il Comitato Provinciale 'Si Riforma'La separazione delle carriere è già sancito dall'art 111 della Costituzione; ciò va spiegato al cittadino, con parole chiare e semplici.Questa riforma è tesa a dare effettiva attuazione al principio ... casertanews.it

Intervento lampo di Croce Rossa e Suem 118. Il presidente comitato provinciale: «Nel nostro lavoro non c’è solo la sofferenza ma anche gioia» - facebook.com facebook