Case e ospedali di Comunità al rush finale sul Gargano | in consegna arredi e attrezzature sanitarie

Da foggiatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Foggia, si sta completando la consegna di arredi, attrezzature sanitarie e tecnologie elettromedicali nelle nuove strutture di assistenza. Le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità, ancora in fase di completamento, stanno ricevendo gli elementi necessari per entrare in funzione. Le consegne sono in corso e rappresentano l’ultimo passaggio prima dell’apertura ufficiale di queste strutture.

È partita la consegna di arredi, attrezzature sanitarie e tecnologie elettromedicali nelle Case della Comunità e negli Ospedali di Comunità in fase di ultimazione in provincia di Foggia.Asl Foggia prosegue il percorso di completamento delle strutture previste dalla Missione 6 Salute del Piano.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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