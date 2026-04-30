Case e ospedali di Comunità al rush finale sul Gargano | in consegna arredi e attrezzature sanitarie

Nella provincia di Foggia, si sta completando la consegna di arredi, attrezzature sanitarie e tecnologie elettromedicali nelle nuove strutture di assistenza. Le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità, ancora in fase di completamento, stanno ricevendo gli elementi necessari per entrare in funzione. Le consegne sono in corso e rappresentano l’ultimo passaggio prima dell’apertura ufficiale di queste strutture.