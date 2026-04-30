Case di riposo i posti sono insufficienti

Recentemente sono state diffuse due notizie che riguardano le strutture per anziani. Una riguarda la morte di un uomo di una certa età, avvenuta circa un mese fa mentre si trovava solo a casa. L’altra riguarda circa 10.000 persone in attesa di un posto in una casa di riposo, ancora in lista d’attesa e senza una sistemazione definitiva.

Due notizie abbastanza recenti: la morte, da circa un mese, di un anziano solo e 10mila anziani senza posto in casa di riposo in attesa di venire chiamati. Quando si farà qualcosa per i non autosufficienti? Fino a quando si destineranno i soldi in altre iniziative,spesso ridicole? Fino a quando si guarderà dall’altra parte, istituzioni comprese? Ricordiamoci che aumentano i suicidi in questa fetta di popolazione. Carlo Nadalini Risponde Beppe Boni Il problema c’è tutto e non si intravedono soluzioni strutturali a breve. Brutta faccenda. Stando alle stime più recenti sono 11.091 in Emilia-Romagna gli anziani in fila per ottenere un posto in una residenza sanitaria assistita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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