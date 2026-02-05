Il Veneto apre le porte a infermieri e operatori sanitari dal Sud America. La regione ha deciso di offrire 250 posti in case di riposo, con il supporto burocratico già organizzato. La scelta mira a far fronte alla carenza di personale e a garantire assistenza agli anziani, in un momento in cui le strutture hanno bisogno di rinforzi. La proposta è pronta a partire, con l’obiettivo di portare nuova forza nel sistema sanitario locale.

**Nel cuore dell’emergenza sanitaria del Veneto, una proposta straordinaria: il Nord Italia cerca infermieri e operatori sanitari nel Sudamerica.** Così come accadeva a **Venezia**, dove il presidente di **Uripa**, **Roberto Volpe**, ha dichiarato che la **carenza di personale sanitario** nella regione è ormai “un problema strutturale”, così si sta cercando una soluzione a **lungo termine**. Con un accordo quadro con il Brasile e la ** Dominicana**, la **regione del Veneto** intende portare in Italia **250 operatori sanitari formati** in Sudamerica, offrendo loro **alloggi a prezzo ridotto** e un **supporto completo per la burocrazia**. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto offre case di riposo in Sud America: 250 posti per infermieri con supporto burocratico

Approfondimenti su Veneto SudAmerica

Il Consiglio comunale di Piacenza ha approvato quasi tutti gli ordini del giorno del bilancio di previsione, con un clima sereno fino alle ore 18 di lunedì 15 dicembre.

In molte case di riposo in Italia manca ancora spazio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Veneto SudAmerica

Argomenti discussi: Il Piano Casa del Veneto: 50 milioni da investire per giovani, coppie e caregiver; Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla; VENETO: 10.972 gli anziani non autosufficienti in attesa di una casa di riposo da sei mesi a oltre un anno; Casa e sanità: in Veneto una proposta di social housing per trattenere gli infermieri.

Case di riposo, il Veneto cerca 250 oss e infermieri in Sudamerica: alloggi a prezzo ridotto e aiuto con la burocraziaVENETO - Sono almeno tremila gli operatori socio-sanitari (oss) che mancano all’appello in Veneto: un numero enorme e che rischia di mettere seriamente a rischio la continuità ... ilgazzettino.it

«Case agli infermieri, in Veneto solo annunci in Fvg realtà: venite qui», dopo lo scippo dei pazienti si rischia anche quello del personale sanitarioGli annunci del Veneto sugli alloggi destinati a infermieri e operatori sanitari che scelgono di trasferirsi lì aprono un nuovo fronte di competizione con la nostra ... ilgazzettino.it

Noi non facciamo tutto: siamo specializzati nell’America Latina. Ci concentriamo solo su Centro e Sud America perché crediamo nella forza della specializzazione. Conosciamo profondamente itinerari, culture e reti locali: è così che trasformiamo viaggi in esp facebook