Case a basso prezzo i primi tre bandi | costeranno 90 euro all' anno al mq

Da milanotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono aperti fino al 26 giugno i primi tre bandi per il piano casa del Comune di Milano, finalizzato alla realizzazione di 10.000 appartamenti accessibili in dieci anni. I bandi prevedono un costo di 90 euro all'anno al metro quadrato per le abitazioni a basso prezzo. La misura mira a favorire l'accesso abitativo attraverso iniziative dedicate a residenze a costi contenuti.

Sono aperti fino al 26 giugno i primi tre bandi attuativi del piano casa del Comune di Milano, quello pensato per dare 10mila appartamenti accessibili in 10 anni. I tre bandi attuativi riguardano l'ex Palasharp, via San Romanello e via Bovisasca. Le areeCon i bandi si cede il diritto di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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