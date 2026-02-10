La Regione sostiene le case editrici al via tre bandi da 225 mila euro | Un patrimonio da far crescere

La Regione sostiene le case editrici dell’Emilia-Romagna con tre nuovi bandi da oltre 225 mila euro. I fondi mirano a aiutare le case editrici a partecipare a fiere in Italia e all’estero nel 2026, oltre a offrire altri strumenti per condividere gli spazi. La Giunta ha approvato gli avvisi, che puntano a rafforzare un settore considerato un vero patrimonio culturale della regione.

La Regione al fianco delle case editrici dell'Emilia-Romagna. Al via tre differenti avvisi, approvati dalla Giunta, con contributi per oltre 200mila euro per favorire la partecipazione a fiere di settore in Italia e all'estero nel corso del 2026, altre forme di sostegno per condividere gli spazi negli stand istituzionali regionali al Salone del Libro di Torino e alla Fiera dell'editoria di Roma 'Più libri più liberi' e aiuti anche per la traduzione delle pubblicazioni in lingua straniera così da diffondere le opere all'estero. "Con questi bandi offriamo alle case editrici dell'Emilia-Romagna strumenti concreti per valorizzare il loro lavoro e aprirsi ai mercati internazionali - commenta l'assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni -.

