Cultura sostegno alle case editrici | al via tre bandi regionali finanziati con 225mila euro

La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione oltre 200mila euro per le case editrici locali. Sono partiti tre bandi che finanziano la partecipazione a fiere in Italia e all’estero nel 2026, oltre a supporti per condividere gli spazi. La Giunta ha approvato gli avvisi, puntando a rafforzare il settore editoriale della regione.

La Regione al fianco delle case editrici dell'Emilia-Romagna. Al via tre differenti avvisi, approvati dalla Giunta, con contributi per oltre 200mila euro per favorire la partecipazione a fiere di settore in Italia e all'estero nel corso del 2026, altre forme di sostegno per condividere gli spazi.

