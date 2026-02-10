Cultura sostegno alle case editrici | al via tre bandi regionali finanziati con 225mila euro
La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione oltre 200mila euro per le case editrici locali. Sono partiti tre bandi che finanziano la partecipazione a fiere in Italia e all’estero nel 2026, oltre a supporti per condividere gli spazi. La Giunta ha approvato gli avvisi, puntando a rafforzare il settore editoriale della regione.
La Regione al fianco delle case editrici dell’Emilia-Romagna. Al via tre differenti avvisi, approvati dalla Giunta, con contributi per oltre 200mila euro per favorire la partecipazione a fiere di settore in Italia e all’estero nel corso del 2026, altre forme di sostegno per condividere gli spazi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondimenti su Emilia Romagna Cultura
La Regione sostiene le case editrici, al via tre bandi da 225 mila euro: "Un patrimonio da far crescere"
La Regione sostiene le case editrici dell’Emilia-Romagna con tre nuovi bandi da oltre 225 mila euro.
Fondazione Carisbo promuove tre bandi per welfare, cultura e protezione civile con 1,9 milioni di euro
La Fondazione Carisbo ha aperto tre bandi per finanziare progetti nelle aree del welfare, della cultura e della protezione civile.
Ultime notizie su Emilia Romagna Cultura
Argomenti discussi: Il sostegno alla cultura per il 2026; Progetto C.A.S.A. presentato a Bari: rete tra famiglie istituzioni e Chiesa per rafforzare affido e adozione dei minori; Ad Agazzano nasce una nuova associazione, Casa Paveri si svela: Una risorsa per tutti; La strada verso casa porta al cuore delle Dolomiti.
Cultura, la Regione al fianco delle case editrici dell’Emilia-RomagnaAl via tre differenti avvisi, approvati dalla Giunta, con contributi per oltre 200mila euro per favorire la partecipazione a fiere di settore in Italia e all’estero nel corso del 2026, altre forme di ... sassuolo2000.it
Piano delle misure per l'emergenza socio-economica della Regione Campania - Interventi per il sostegno alle case editrici campane26/11/2021 - Con decreto dirigenziale n. 862 del 25/11/2021 è stato approvato l'Avviso Pubblico Piano delle misure per l'emergenza socio-economica della Regione Campania - Interventi per il sostegno ... regione.campania.it
Pd Ancona, 'sostegno al Comune per candidatura a Capitale cultura 2028'. "Non commetteremo lo stesso errore delle destre del passato" #ANSA x.com
#PAC2024 - #PAC2025 - #SF2025 Direzione Generale Creatività Contemporanea Ministero della Cultura Importante sostegno alla Cultura - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.