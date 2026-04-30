Cascina verso le amministrative | a tu per tu con Enrico Fiorini

A Cascina si avvicinano le elezioni amministrative e il candidato principale è Enrico Fiorini, nato nel 1975. Dal 1999 lavora presso il Polo Tecnologico della città, dove si occupa di aspetti legati all’immobiliare, all’impiantistica e alla logistica della struttura. In questi anni ha maturato esperienza nel settore, rimanendo legato al territorio e alle sue dinamiche.

Nato nel 1975, dal 1999 lavora a Cascina al Polo Tecnologico, dall’apertura fino ad oggi, occupandosi della parte immobiliare, impiantistica e logistica della struttura. Per Fiorini il Polo ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi un punto di riferimento, nel quale ha conosciuto nuove.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cascina, verso le amministrative: a tu per tu con Donatella Legnaioli Leggi anche: Cascina, verso le amministrative: a tu per tu con Dario Rollo Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Elezioni comunali, Enrico Fiorini e Cascina Rossa lanciano la sfida: Fuori e contro il sistema 'Betti-PD' e le destre; Enrico Fiorini candidato sindaco per la sinistra; Amministrative nel Pisano, tutti i nomi dei candidati a sindaco; Cascina, verso le amministrative: a tu per tu con Michelangelo Betti. Verso le elezioni amministrative. I partiti presentano le liste. Avs punta su Masi, la Lega su MeiniSi avvicina la chiamata alle urne per i cittadini di Cascina, chiamati a scegliere i loro rappresentanti. Fratelli d’Italia punta sull’avvocato Gugliotta e Forza Italia rilancia l’ex segretario del Ca ... lanazione.it Cascina 2026. Enrico Fiorini è il candidato a sindaco di Cascina Rossa Presentate le principali linee politiche: “Percorso autonomo da centrosinistra e centrodestra”. Sostegno anche da Toscana Rossa con Antonella Bundu che ha inviato un video messaggio - facebook.com facebook