Cascina verso le amministrative | a tu per tu con Dario Rollo

A Cascina si avvicinano le elezioni amministrative e i candidati si preparano a presentarsi ai cittadini. Tra loro c’è Dario Rollo, nato nel 1977 in provincia di Lecce, laureato in management e controllo. È tenente colonnello dell’Esercito e dirige la sezione amministrativa di una brigata militare. Residente in città da vent’anni, Rollo è attivo nella politica comunale dal 2016.

Nato in provincia di Lecce nel 1977, laureato in management e controllo. Tenente colonnello dell'Esercito a capo della sezione amministrativa della Brigata ‘Folgore’, residente a Cascina da venti anni e dal 2016 attivo nella politica comunale. Dapprima come consigliere civico eletto tra i banchi.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cascina, verso le amministrative: a tu per tu con Donatella Legnaioli Amministrative, Dario Rollo ufficializza la candidatura: “Sono al servizio di Cascina”Cascina (PI), 9 febbraio 2026 – Dario Rollo annuncia la propria candidatura a sindaco del Comune di Cascina per le elezioni amministrative del 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cascina, verso le amministrative: a tu per tu con Dario Rollo; Cascina, verso le amministrative: a tu per tu con Donatella Legnaioli; Elezioni comunali a Cascina: Donatella Legnaioli presenta la lista della Lega insieme a Matteo Salvini. Amministrative, Dario Rollo ufficializza la candidatura: Sono al servizio di CascinaCascina (PI), 9 febbraio 2026 – Dario Rollo annuncia la propria candidatura a sindaco del Comune di Cascina per le elezioni amministrative del 2026. Una scelta maturata dopo un percorso di ascolto e ... lanazione.it Dario Rollo si candida a sindaco con il partito Libertà è Democrazia: Al servizio dei miei concittadiniDario Rollo scende in campo da candidato sindaco di Cascina per le amministrative 2026. Capo gestione finanziaria dell’Esercito italiano, è stato assessore con deleghe strategiche al bilancio, ... lanazione.it #Insieme ai nostri #gazebo #Grazie a tutti #DarioRolloSindaco #Cascina2026 #Ascolto #Territorio x.com Domani sera, 9 aprile 2026, alle ore 21:00 sarò ospite alla trasmissione "Il segno dei tempi" su Canale 50 (digitale terrestre, canale 18). Parleremo di Cascina e del nostro programma elettorale. Vi aspetto, fatemi compagnia! #DarioRolloSindaco #Cascina202 - facebook.com facebook