Due donne travolte e uccise sulle strisce a Napoli fermato un uomo

Da agi.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Il conducente della Mercedes che ha investito e ucciso ieri notte due donne a Napoli, in corso Garibaldi all'altezza di porta Nolana, è stato immediatamente fermato dagli agenti della Polizia Locale di Napoli. Come da prassi in caso di omicidio stradale, l'uomo è stato accompagnato presso una struttura sanitaria per essere sottoposto ai test tossicologici e alcolemici per verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze psicotrope al momento del sinistro. Secondo i primi rilievi della Polizia Locale, l'uomo, 34 anni, di nazionalità italiana e residente a Napoli, ha travolto le due donne,  due amiche ucraine di 52 e 57 anni, che, secondo alcuni testimoni, stavano attraversando lungo le strisce pedonali. 🔗 Leggi su Agi.it

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