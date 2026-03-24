Napoli travolte e uccise sulle strisce | chi erano le due donne ucraine morte

Secondo le prime ricostruzioni, le due donne stavano attraversando regolarmente la strada sulle strisce pedonali quando sono state travolte da una Mercedes guidata da un imprenditore 34enne di Massa di Somma. L’uomo, risultato ubriaco, procedeva a velocità sostenuta, un elemento ritenuto già determinante dagli inquirenti. L’impatto è stato violentissimo: Oksana Kotlova è morta sul colpo, mentre Zhanna Rubakha è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è deceduta poco dopo il ricovero. Per il conducente dell’auto è scattato l’arresto ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Le indagini sono ora in corso per chiarire nel dettaglio la dinamica e accertare tutte le responsabilità. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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