Cascina ecco la Carta dei Servizi dei nidi d' infanzia comunali

Il Comune di Cascina ha ufficialmente approvato la nuova Carta dei Servizi dei nidi d’infanzia comunali. La documentazione descrive le modalità di accesso, i servizi offerti e le regole di gestione delle strutture, con l’obiettivo di garantire trasparenza e chiarezza alle famiglie. La Carta entra in vigore immediatamente e costituisce un riferimento per gli utenti che usufruiscono dei servizi educativi per bambini piccoli.

Il Comune di Cascina ha adottato la nuova Carta dei Servizi dei nidi d’infanzia comunali, riaffermando il proprio impegno verso le famiglie e verso i cittadini più piccoli. Questa non è una semplice guida burocratica, ma un vero e proprio patto di trasparenza e un’alleanza educativa tra l’amministrazione e la cittadinanza. La Carta definisce l’identità e gli obiettivi dei nidi d’infanzia comunali, “L’Aquilone” e “Il Nido nell’Albero”, mettendo al centro il diritto di tutti i bambini e di tutte le bambine a ricevere un’educazione di qualità, senza alcuna distinzione. L’obiettivo è quello di creare una “comunità educante” dove l’inclusione e la valorizzazione delle differenze non siano solo parole, ma pratiche quotidiane che rompono il circolo dello svantaggio sociale ed economico.🔗 Leggi su Lanazione.it

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