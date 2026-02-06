Più denatalità ma scarsi servizi per l' infanzia la Cgil | Abruzzo sotto il 33% dei posti nei nidi e speso poco del pnrr

La Cgil Abruzzo-Molise segnala un problema serio: l’Abruzzo ha ancora meno di un terzo dei posti disponibili nei nidi d’infanzia. Nonostante la crescita delle nascite, i servizi per i più piccoli restano scarsi e il Pnrr sembra aver speso poco per migliorare la situazione. La regione, infatti, si trova ben sotto l’obiettivo fissato del 33%, e le famiglie continuano a fare i conti con poche opportunità di assistenza.

I dati Istat preoccupano il sindacato che per voce di Alessandra Tersigni denuncia il "paradosso" di un Paese in cui governo e regione "fanno propaganda sulla natalità, ma non muovono un dito er i bambini". Speso solo il 38.,7% degli oltre 214 milioni del piano nazionale di ripresa e resilienza A denunciarlo è la Cgil Abruzzo-Molise che esprime preoccupante per il dato abruzzese dato che l’Abruzzo è ancora “ben al di sotto dell’obiettivo del 33%”. Un dato ancor più preoccupante se si ricorda che “il target europeo sul tasso di frequenza fissato per il 2010 è del 33% mentre quello fissato per il 2030 punta al 45%”.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Abruzzo Nidi Calo delle nascite, la Cgil: "In Abruzzo pochi nidi e servizi per l’infanzia insufficienti" L’Abruzzo resta indietro quando si tratta di servizi per l’infanzia. Nidi e servizi infanzia, più posti ma solo per calo demografico Nei quartieri cittadini si vedono più posti nei nidi, ma non perché siano stati investiti di più. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Abruzzo Nidi Denatalità, aiutare i giovaniNon si sostiene la natalità solo con annunci o interventi ai margini, o ancor peggio accusando i giovani di non aver più i valori di una volta. L’aggravamento della situazione demografica richiede un ... repubblica.it Tlon: «La denatalità non si risolve con bonus una tantum o slogan pubblicitari da propaganda, ma ricreando un desiderio di futuro»Questo articolo sulla denatalità è pubblicato sul numero 50 di Vanity Fair in edicola fino al 9 dicembre 2025. Da anni si inseguono slogan sulla necessità di «far ripartire le nascite», di «salvare il ... vanityfair.it Il governo che fa propaganda assordante sul contrasto alla denatalità e non muove un dito per garantire ai bambini e bambine di questo Paese il diritto a percorsi educativi sin dai primissimi mesi di vita https://www.cgil.it/ufficio-stampa/asili-nido-cgil-servono facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.