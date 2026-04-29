A Cascina la Carta dei Servizi dei nidi d' infanzia comunali

Il Comune di Cascina ha ufficialmente adottato la nuova Carta dei Servizi dei nidi d'infanzia comunali, un documento che definisce le modalità di funzionamento e le prestazioni offerte dalle strutture. La decisione riguarda tutte le strutture gestite dal Comune, con l’obiettivo di garantire trasparenza e chiarezza alle famiglie che affidano i propri figli ai servizi. La presentazione della Carta si inserisce in un percorso di aggiornamento delle modalità di gestione dei nidi.

Il Comune di Cascina ha adottato la nuova Carta dei Servizi dei nidi d’infanzia comunali, riaffermando il proprio impegno verso le famiglie e verso i cittadini più piccoli. La Carta definisce l’identità e gli obiettivi dei nidi d’infanzia comunali, 'L’Aquilone' e 'Il Nido nell’Albero', mettendo.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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