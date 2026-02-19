La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi si prepara al gran finale

Verona si prepara alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che si terrà domenica 22 febbraio all’Arena. La decisione di svolgere l’evento in questa cornice storica deriva dalla volontà di celebrare il successo dei Giochi Invernali, durati due settimane. L’evento coinvolgerà artisti e atleti, con spettacoli e esibizioni che richiamano le tradizioni italiane e alpine. La città si sta organizzando per accogliere migliaia di spettatori provenienti da tutto il mondo, pronti a vivere il momento di chiusura.

Verona si prepara alla notte olimpica: la cerimonia di chiusura di Milano-Cortina 2026. Domenica 22 febbraio, l’Arena di Verona ospiterà la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, segnando il culmine di un evento sportivo che ha coinvolto l’Italia e il mondo intero. L’evento, previsto per le ore 20:00, celebrerà lo sport, l’arte e l’identità italiana, mentre si prepara il passaggio di consegne alla Francia, destinata ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2030. Un palco tra storia e innovazione. La scelta di Verona come sede per la cerimonia di chiusura non è casuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Rai ha scelto il telecronista: ecco chi si occuperà della cerimonia di chiusura delle OlimpiadiLa Rai ha deciso di affidare ad Auro Bulbarelli la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, che si terrà domenica 22 febbraio all’Arena di Verona.

“Si vedranno, loro due…”. Giorgia Meloni e il big della politica, riunione alla cerimonia di chiusura delle OlimpiadiGiorgia Meloni e il leader politico di spicco si incontrano durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che si stanno concludendo dopo settimane di eventi.

Cerimonia di Chiusura Olimpiadi 2026 in Arena

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.