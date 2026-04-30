Casalesi il ' protetto' di Zagaria nuovo erede designato? Le rivelazioni dei pentiti

Recenti dichiarazioni dei pentiti hanno portato alla luce possibili cambiamenti all’interno del clan dei Casalesi, con una figura considerata vicina a Zagaria indicata come nuovo erede. Nonostante le operazioni di polizia abbiano colpito alcuni membri di spicco, il potere all’interno dell’organizzazione sembra mantenersi, con i vertici attuali che continuano a controllare gli affari illeciti. Le indagini proseguono per chiarire la reale gerarchia e le eventuali successioni nel clan.

I riflettori sul clan dei Casalesi non si sono spenti nonostante i recenti che hanno visto coinvolti i fratelli Antonio e Carmine e il nipote prediletto Filippo Capaldo,come i detentori del potere del clan e prosecutori naturali degli affari della consorteria criminale. Però potrebbe esserci un.🔗 Leggi su Casertanews.it

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