Nell’ambito di un’operazione dei carabinieri nel Casertano, sono state arrestate ventitré persone appartenenti a una fazione del clan dei Casalesi, coordinata da Zagaria. L’intervento ha interessato vari punti della provincia, con l’obiettivo di contrastare le attività criminali legate alla organizzazione. L’azione si inserisce in un’ampia attività di prevenzione e repressione dei reati di criminalità organizzata.

Ventitré persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dai Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Caserta contro il clan dei Casalesi, in particolare la fazione guidata dal capoclan Michele Zagaria, detenuto da 15 anni. Tra gli arrestati figurano i fratelli del boss, Carmine e Antonio, e il nipote Filippo Capaldo, catturato in Spagna dopo essere stato scarcerato nel 2019. Nonostante precedenti periodi di detenzione, i membri del clan avevano continuato a gestire la cosca, imponendo estorsioni a commercianti e imprenditori e controllando settori economici come la compravendita di terreni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Clan dei Casalesi, blitz dei carabinieri nel Casertano: colpita la fazione di Zagaria

Articoli correlati

Blitz contro il clan dei Casalesi: 23 misure cautelari nel CasertanoABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione all’alba coordinata dall’Antimafia Maxi intervento dei carabinieri nelle prime ore di oggi, lunedì 30 aprile, nel...

Maxi operazione antimafia nel casertano: blitz dei Carabinieri contro clan camorristicoSecondo quanto si apprende, i reati contestati a vario titolo agli indagati comprendono associazione per delinquere di stampo camorristico,...

Tutti gli aggiornamenti su Clan dei Casalesi blitz dei carabinieri...

Temi più discussi: Camorra, blitz contro il clan dei casalesi in provincia di Caserta: impiegati 150 carabinieri; Camorra, in corso blitz dei Carabinieri in provincia di Caserta; Camorra, colpo al clan dei Casalesi: 23 misure cautelari; Camorra, blitz dei carabinieri nel Casertano: 23 arresti nei Casalesi.

Blitz antimafia a Caserta, carabinieri e Dda Napoli colpiscono clan Casalesi: 23 misure cautelariMaxi operazione dei carabinieri contro il clan dei Casalesi nel Casertano, con decine di misure cautelari eseguite nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 30 aprile. Il blitz è stato condotto ... fanpage.it

Clan dei Casalesi, maxi blitz antimafia: 23 arresti contro la cosca di Michele ZagariaNuovo duro colpo alla criminalità organizzata con una vasta operazione antimafia che ha portato all’arresto di 23 persone tra carcere e domiciliari, nell’ambito ... ilmessaggero.it

Secondo la Procura di Roma, gli ex soci del sottosegretario hanno reinvestito denaro del clan nel ristorante 'Le 5 Forchette' - facebook.com facebook

Indagine sulla società dei Caroccia, "utilizzati soldi del clan Senese". È quanto emerge dagli atti della Dda di Roma. #ANSA x.com