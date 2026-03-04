Pizzo dei Casalesi il ' ragioniere' di Zagaria | Panaro veniva a fare i conteggi per gli stipendi dei familiari dei detenuti al 41 bis

Un uomo legato ai Casalesi ha confermato che Nicola Panaro si occupava di gestire i conteggi relativi agli stipendi dei familiari dei detenuti al 41 bis. La sua presenza era legata all’organizzazione, e si occupava di pagare gli affiliati degli Schiavone detenuti. La dichiarazione è stata resa da un soggetto che conosceva bene Panaro e i suoi ruoli all’interno del clan.

Le diciarazioni del pentito Attilio Pellegrino. In aula anche il militare d'Arma che ha svelato il focus su 'Camardone' “Conosco Nicola Panaro. E’ il figlio di Nicola e nipote di Sebastiano.Veniva a fare i conteggi per pagare gli affiliati per gli Schiavone detenuti al 41 bis”. Sono le dichiarazioni del pentito Attilio Pellegrino il ragioniere del clan dei Casalesi fazione Zagaria rese nel processo sulle estorsioni perpetrate da alcuni esponenti del clan dei Casalesi ai danni di un imprenditore. Dinanzi alla terza sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Giuseppe Meccariello, con a latere Anna Sofia Sellitto e Raffaele Ferraro, il collaboratore di giustizia ha spiegato, “ci siamo incontrati con Panaro mensilmente nel 2010 - fino al 2013 anno dell’arresto del pentito. 🔗 Leggi su Casertanews.it Sardegna, in piazza per dire no al trasferimento nell’isola dei detenuti in regime di 41 bisIn piazza per dire no ai detenuti in regime di 41bis nelle carceri della Sardegna. Beni confiscati al ras dei Casalesi, la Cassazione annulla tutto: vittoria dei familiari di CapoluongoLa Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa il 4 giugno 2025 dalla Corte d’Assise d’Appello di Napoli... Aggiornamenti e notizie su Pizzo dei Casalesi il 'ragioniere' di.... Temi più discussi: Bombe, ipotesi intimidazione del clan le nuove leve si contendono il territorio; Gare truccate per il clan dei Casalesi: sequestro milionario a imprenditore di San Cipriano d’Aversa; La conoscenza proibita di Saverio Ferrara approda a Casa Sanremo; Teverola: convegno Rifiuti e foto trappole – Tolleranza zero nella Terra dei Fuochi. La nuova disciplina ambientale. Imponevano il pizzo agli agricoltori. Arrestati due esponenti dei CasalesiSono gravemente indiziate di aver organizzato una rete di estorsioni ai danni di dieci imprenditori agricoli nelle province di Napoli e Caserta facendo valere la potenza intimidatoria del nome del ... rainews.it Casalesi: assolti anche in appello i fratelli Diana, imprenditori accusati di essere soci di ZagariaAttivi nel settore dei rifiuti: secondo i giudici pagavano per estorsione, non per contribuire all’organizzazione del clan. La Dda di Napoli si era appellata ... napoli.repubblica.it Pizzo (VV) Ph: IG sabryna86m #calabria #calabriaexperience #italia #italy #travel #viaggi #experience #landscape #visitcalabria #visitiraly facebook