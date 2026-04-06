Roma il calciatore Mattia Rizzetti morto a 17 anni investito da auto | incidente a Casal Monastero

A Casal Monastero, il giorno di Pasqua, un incidente stradale ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni, calciatore. La vittima è stata investita da un'auto condotta da un giovane di 19 anni. L'incidente è avvenuto in una zona residenziale e sono intervenuti i soccorsi, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Le autorità stanno accertando le cause dello scontro.

Il calciatore 17enne Mattia Rizzetti investito e ucciso da un'auto condotta da un 19enne a Casal Monastero il giorno di Pasqua. Lutto nel mondo dello sport a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale Leggi anche: Casal Monastero, calciatore 16enne travolto sulle strisce: morto Mattia Rizzetti Temi più discussi: Casal Monastero, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni; Mattia Rizzetti morto in un incidente a Roma: il 16enne investito a Casal Monastero era una promessa del calcio; Tragedia in strada: è scomparso Mattia Rizzetti, giovane calciatore del Roma City; Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale. Mattia Rizzetti muore a 16 anni investito sulle strisce a Roma. Il giovane calciatore sta rientrando a casaTerribile incidente nella notte a Casal Monastero, in provincia di Roma. A perdere la vita Mattia Rizzetti, un giovane calciatore di 17 anni di Aranova militante nella Roma City FC. ilmessaggero.it Addio a Mattia Rizzetti, nella notte la disgrazia atroceRoma si risveglia sotto il peso di un lutto che toglie il fiato, l'ennesima giovane vita spezzata sull'asfalto della Capitale. Si chiamava Mattia ... thesocialpost.it È Mattia Rizzetti, calciatore della formazione Under 17 del Roma City Fc, la vittima, appena 16enne, del tragico incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica in zona Casal Monastero, nel Municipio Roma IV. Il ragazzo è stato investito in via Ratto delle facebook Casal Monastero, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com