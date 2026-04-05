Incidente a Casal Monastero | investito da un' auto Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale

Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto a Casal Monastero. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e, nonostante il trasporto in ospedale, i medici non sono riusciti a salvarlo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e per gestire la viabilità. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.

La tragedia stradale in via Ratto delle Sabine. Cordoglio nel mondo del calcio giovanile dove il ragazzo giocava nella categoria Allievi Under 17 È morto dopo il trasporto in ospedale. Ancora una tragedia sulle strade di Roma e provincia, dove un giovane di 16 anni ha perso la vita. L'incidente stradale è avvenuto intorno alla mezzanotte fra sabato 4 e domenica 5 aprile in zona Casal Monastero, nel territorio del IV municipio Tiburtino. In gravi condizioni Mattia Rizzetti è deceduto al Sant'Andrea. L'investimento stradale è avvenuto in via Ratto delle Sabine, nella periferia nord est della Capitale. Investito da un... 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: 18enne investito sul ciglio della strada da un’auto nel Varesotto: muore durante il trasporto in ospedale Scende dall’auto dopo l’incidente, investito da pirata della strada. Morto in ospedale, aveva 47 anniPerugia, 4 febbraio 2026 – Non ce l’ha fatta l’uomo di 47 anni investito ieri sera lungo il raccordo Perugia-Bettolle a Torricella. Incidente a Casal Monastero, Mattia Rizzetti muore a 17 anni investito sulle strisce. L'addio al giovane calciatoreTerribile incidente nella notte a Casal Monastero, in provincia di Roma. A perdere la vita Mattia Rizzetti, un giovane calciatore di 17 anni di Aranova militante nella Roma City FC. ilgazzettino.it Incidente a Casal Monastero: auto investe un pedone, morto un 54enneIl conducente del veicolo, che si è fermato per i soccorsi, è stato poi sottoposto agli esami di rito ed è risultato negativo Un altro incidente stradale mortale a Roma e la vittima è ancora un pedone ... leggo.it