casa delle arti scommegna legge la storia

La grande letteratura torna sul palco della Casa delle Arti, a Cernusco. Il 7 maggio, Arianna Scommegna darà vita a “ La Storia “, uno dei capolavori di Elsa Morante, in una lettura scenica che promette di trasformare la pagina scritta in esperienza collettiva. L’appuntamento si inserisce nella rassegna “ I colori del 25 aprile “, promossa dall’associazione Futura, che ogni anno intreccia cultura, memoria e impegno civile. L’edizione 2026 assume un significato ancora più profondo perché la serata sarà dedicata al ricordo di Angelo Spinelli, figura centrale della vita cittadina, tra i fondatori della lista Vivere Cernusco, protagonista di un lungo percorso di impegno politico e sociale e tra i promotori della prima consulta giovanile del territorio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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