Brevissime 2026 | lezioni di storia delle arti al Museo Bardini

Il Museo Bardini di Firenze ospita una serie di brevi lezioni di storia delle arti previste per il 2026. La casa editrice Centro Di organizza questi incontri, rivolti a un pubblico curioso di approfondire le conoscenze artistiche. Gli appuntamenti sono rivolti a chi desidera scoprire i dettagli delle opere e i contesti storici delle diverse epoche. L’iniziativa si svolge nel corso dell’anno e comprende più sessioni.

Firenze, 2 marzo 2026 – Divulgatori di bellezza. Sono la casa editrice Centro Di, impegnata a promuovere la conoscenza delle arti attraverso un linguaggio accessibile e non strettamente accademico; e l'associazione Brevissime Ets, nata nel 2023 allo scopo di creare una comunità internazionale di persone che condividono l'interesse per la storia del patrimonio culturale, diventandone appassionati ambasciatori nel mondo. Da loro sodalizio nasce "Brevissime. Lezione di storia delle arti", la rassegna di incontri dedicata alle opere che hanno cambiato l'immagine del cosmo; la stagione primaverile - in programma dal 5 marzo al 21...