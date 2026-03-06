La casa delle arti L’ex Velvet cambia faccia Arriva il Polo per una cultura senza confini

In viale Roma, l’ex Velvet, storico locale perugino chiuso da tempo, si trasforma e diventa il nuovo Polo delle Arti Contemporanee e Performative. L’area ospiterà il Pacp, uno spazio dedicato alla promozione di eventi artistici e culturali. La riqualificazione interessa l’intera struttura, che ora si prepara a diventare un punto di riferimento per il panorama artistico locale.

In viale Roma la novità: al posto dell’ ex Velvet, per anni locale dell’intrattenimento perugino e ormai chiuso da tempo, arriva il il Pacp (Polo delle Arti Contemporanee e Performative). Non nasce come un semplice contenitore di corsi, ma come un laboratorio di “mutazione artistica“. Sotto la guida della Fondazione ApSap (presidente Gabriele Pirovano e vicepresidente Gianluca Lepri), al Pacp vince l’inclusività. "Non un obiettivo a latere – dice Pirovano –, ma la fibra stessa dei nostri percorsi artistici. Vogliamo un’inclusività completa, reale e forte, dove la disabilità non è un limite ma una prospettiva diversa che arricchisce la visione creativa globale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

