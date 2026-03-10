Casa della Comunità al Pablo Fiazza | Tolto un servizio che funziona

La Regione ha comunicato che entro la fine di maggio il servizio della Casa della Salute nel quartiere Pablo di Parma sarà trasferito nei locali del padiglione Cattani dell’Ospedale Maggiore. La decisione è stata confermata, ma la risposta della Giunta non è stata ritenuta soddisfacente e ha suscitato rammarico tra i rappresentanti della comunità. La decisione comporta la rimozione di un servizio che finora funzionava regolarmente.

