Fiumicino Carte d’Identità al Volo apre a tutti | date e costi

A Fiumicino, l’aeroporto Leonardo da Vinci apre a tutti per rinnovare la Carta d’Identità elettronica. Dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo, chiunque può recarsi allo sportello “Carte di Identità al Volo” senza dover partire. L’obiettivo è semplificare il rinnovo e promuovere l’uso digitale, anche per chi non ha in programma un viaggio. Il servizio è aperto ai cittadini italiani e a tutti coloro che vogliono aggiornare i documenti senza code o appuntamenti tradizionali.

Fiumicino, 11 febbraio 2026 – Dal 6 al 22 febbraio 2026 e dal 6 al 15 marzo 2026, tutti i cittadini italiani, e non esclusivamente coloro che sono in partenza, possono usufruire dello sportello “Carte di Identità al Volo” già attivo presso l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, con l’obiettivo di offrire servizi dedicati alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) e di incentivare la diffusione delle competenze digitali. Un’ iniziativa promossa nell’ambito delle attività di accompagnamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di quest’anno. Il costo per il rilascio della carta di identità, presso lo sportello aeroportuale, è di 50 euro e non prevede appuntamento.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

A partire dal 3 agosto 2026, le carte di identità cartacee non saranno più valide, in conformità alle nuove normative.

