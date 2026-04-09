Carta d' identità senza microchip | denunciato E' il primo caso nel padovano

Durante i controlli effettuati nella notte tra l'8 e il 9 aprile sui territori di competenza, i carabinieri della Compagnia di Abano hanno denunciato una persona per aver presentato una carta d'identità priva di microchip, la prima segnalazione del genere nel padovano. Le verifiche si sono concentrate sui documenti di identità, e l’individuo è stato segnalato in relazione alla mancanza del microchip obbligatorio.