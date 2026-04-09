Carta d' identità senza microchip | denunciato E' il primo caso nel padovano
Durante i controlli effettuati nella notte tra l'8 e il 9 aprile sui territori di competenza, i carabinieri della Compagnia di Abano hanno denunciato una persona per aver presentato una carta d'identità priva di microchip, la prima segnalazione del genere nel padovano. Le verifiche si sono concentrate sui documenti di identità, e l’individuo è stato segnalato in relazione alla mancanza del microchip obbligatorio.
Controlli serrati nella notte tra l'8 e il 9 aprile nei territorio controllati dai carabinieri della Compagnia di Abano. Il servizio straordinario ha interessato principalmente Conselve, Cartura, Arre, Tribano, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Monselice e Pernumia. Identificate 63 persone. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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