Carta del Docente | sospensione temporanea di tutti i servizi prevista per domenica 17 maggio

Lunedì 17 maggio i servizi online legati alla Carta del Docente saranno sospesi temporaneamente. La decisione riguarda l’intera piattaforma e interesserà tutti gli insegnanti che utilizzano il sito per accedere alle funzionalità e ai servizi disponibili. La sospensione è prevista per un giorno e mira a consentire interventi di manutenzione o aggiornamento del sistema. Non sono state comunicate altre modifiche o estensioni rispetto alla data indicata.

Gli insegnanti che navigano sul sito della Carta del Docente si preparano a un breve arresto dei servizi web. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate La carta docente potrà diventare una “carta servizi”?Nel question time del 24 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, presidente nazionale di ANIEF,. Leggi anche: Scuola: Anief, bene Carta docente trasformata in Carta servizi e assegnata anche al personale Ata Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Supplenti fino al 30 giugno, le ferie non si possono eliminare d’ufficio: a Busto Arsizio prof con Anief risarcita con 2.000 euro; Lampadario Retro Rame 1 Luce | Sospensione Acciaio Vintage Cucina; Trump vs Spagna: la minaccia di sospensione dalla NATO non ha basi legali; Carta del docente anche ai supplenti brevi: dopo la sentenza UE le pronunce di Brescia e Catania aprono a ricorsi e arretrati fino a 2.500 euro. Carta del docente ai precari: importante risultato a Ragusa grazie all’azione della Gilda degli InsegnantiRagusa, 30 Aprile 2026 – Importante risultato per il mondo della scuola nella provincia di Ragusa : anche i docenti precari ottengono il riconoscimento della ... radiortm.it Carta del docente ai precari, vittoria Anief: il Tar del Lazio condanna il Ministero al pagamento di 400 euro per spese e fino a 3.500 euro di arretratiVittoria Anief al Tar: docente precario ottiene dal Ministero la Carta del docente fino a 3.500 euro oltre le spese ... orizzontescuola.it "Ricorso Carta del Docente vinto e arretrati accreditati! Qualcuno sa con precisione la data di scadenza per spendere questi importi recuperati Grazie a chi risponderà! " - facebook.com facebook