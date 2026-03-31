La carta docente potrà diventare una carta servizi?

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 24 marzo 2026, Andrea Carlino ha condotto un dibattito con l’intervento di Marcello Pacifico, presidente di ANIEF. La discussione si è concentrata sul rinnovo del contratto scuola per il triennio 2025-2027 e sulla possibilità di trasformare la carta docente in una “carta servizi”.

Nel question time del 24 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, presidente nazionale di ANIEF,. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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