Scuola | Anief bene Carta docente trasformata in Carta servizi e assegnata anche al personale Ata

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato che la Carta del docente sarà modificata in Carta dei servizi e estesa anche al personale Ata. La decisione è stata comunicata durante un incontro a Napoli tra più di 300 direttori dei servizi generali e amministrativi, riuniti con Anief ed Eurosofia. La mossa mira a offrire nuovi strumenti di formazione e aggiornamento anche a chi lavora dietro le quinte delle scuole italiane.

Roma, 10 feb. (AdnkronosLabitalia) - "La Carta del docente, utile alla formazione e all'aggiornamento professionale, sarà trasformata in Carta dei servizi e assegnata anche al personale Ata: lo ha ribadito il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, nel messaggio rivolto a più di 300 direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) della scuola, riuniti a Napoli con Anief ed Eurosofia". E' quanto si legge in un comunicato dell'Anief. La dichiarazione è stata bene accolta da Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, presente all'evento svolto nel capoluogo campano: “Bene, è una nostra storica richiesta, ora si continui a valorizzare il profilo dei direttori amministrativi e del personale Ata”, ha detto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un ampliamento della Carta Docente.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato che la Carta Docente verrà estesa anche ai precari fino al 30 giugno e al personale educativo.

