Scuola | Anief bene Carta docente trasformata in Carta servizi e assegnata anche al personale Ata
Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato che la Carta del docente sarà modificata in Carta dei servizi e estesa anche al personale Ata. La decisione è stata comunicata durante un incontro a Napoli tra più di 300 direttori dei servizi generali e amministrativi, riuniti con Anief ed Eurosofia. La mossa mira a offrire nuovi strumenti di formazione e aggiornamento anche a chi lavora dietro le quinte delle scuole italiane.
Roma, 10 feb. (AdnkronosLabitalia) - "La Carta del docente, utile alla formazione e all'aggiornamento professionale, sarà trasformata in Carta dei servizi e assegnata anche al personale Ata: lo ha ribadito il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, nel messaggio rivolto a più di 300 direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) della scuola, riuniti a Napoli con Anief ed Eurosofia". E' quanto si legge in un comunicato dell'Anief. La dichiarazione è stata bene accolta da Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, presente all'evento svolto nel capoluogo campano: “Bene, è una nostra storica richiesta, ora si continui a valorizzare il profilo dei direttori amministrativi e del personale Ata”, ha detto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Carta Docente
Carta docente, Valditara: “Sarà estesa anche ai precari e al personale educativo. In prospettiva anche agli ATA”. [VIDEO]
Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un ampliamento della Carta Docente.
Carta docente, Valditara: “Sarà estesa anche ai precari al 30 giugno e al personale educativo. In prospettiva anche agli ATA”. Stanziati in totale 670 milioni [VIDEO]
Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato che la Carta Docente verrà estesa anche ai precari fino al 30 giugno e al personale educativo.
Ultime notizie su Carta Docente
Argomenti discussi: Carta del docente, Miceli (ANIEF): Siamo davanti ad un cambiamento della sua funzione, ecco come. Non si possono escludere i docenti precari; Carta docente ai supplenti, anche a Velletri passa la linea Anief: 1.500 euro più interessi ad una insegnante che ha fatto ricorso; Bullismo, Anief: bene la linea del rigore e della consapevolezza. Pacifico: Chi vessa i compagni non la farà franca; Carta docente 2025/26: alla riapertura della piattaforma i docenti con supplenze brevi non avranno il bonus.
Carta docente, circa 400 euro, estesa ai precari e non solo: ecco cosa è previsto. SPECIALE con Miceli (Anief)In arrivo il decreto interministeriale che definirà i contorni della carta docente, il bonus destinato alla formazione del personale insegnante. orizzontescuola.it
Carta del docente, Miceli (ANIEF): Siamo davanti ad un cambiamento della sua funzione, ecco come. Non si possono escludere i docenti precariNel corso dell’ultima puntata di Dentro il palazzo, format condotto da Andrea Carlino, il confronto si è concentrato sul futuro della carta del docente. Ospite della diretta l’avvocato dell’ANIEF Walt ... orizzontescuola.it
Scuola, in arrivo a febbraio l’ordinanza per l’aggiornamento delle GPS https://anief.org/stampa/in-primo-piano/57546-anief-su-teleborsa-scuola,-in-arrivo-a-febbraio-l%E2%80%99ordinanza-per-l%E2%80%99aggiornamento-delle-gps - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.