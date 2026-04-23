Riqualificata la Casa dell’acqua di San Martino dei Mulini

Recentemente sono terminati i lavori di riqualificazione della Casa dell’acqua a San Martino dei Mulini. L’intervento ha riguardato il restyling dell’edificio esterno e la sostituzione di alcune componenti meccaniche della struttura. La ristrutturazione è stata completata nei giorni scorsi, portando a un rinnovamento complessivo dell’edificio.

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione della Casa dell’acqua di San Martino dei Mulini, completamente rinnovata grazie a un intervento che ha interessato sia l’esterno sia alcune componenti meccaniche della struttura. Tra le opere realizzate, la verniciatura della.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Rapinata una coppia di anziani al cimitero di San Martino dei muliniDavanti ai cancelli del cimitero, dove si entra in punta di piedi e con il rispetto negli occhi, lunedì mattina la violenza ha rotto il silenzio. Guasto alla rete idrica a San Martino, Ferrara: "Riparazione completata, acqua di nuovo disponibile da mezzogiorno"Nel frattempo, per far fronte alle necessità più urgenti dei cittadini, è stata posizionata un’autobotte in via Salvo D’Acquisto a disposizione dei... Panoramica sull’argomento Si parla di: Balconi Fioriti 2026: piazza Marini diventa orto giardino con produttori, laboratori per bimbi, mostre e uno show cooking con i fiori; Assemblea annuale dei soci del Tarassaco Ets 2026: tra bilanci presenti e prospettive future. San Martino dei Mulini, rimessa a nuovo la Casa dell'acquaSi sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione della Casa dell’acqua di San Martino dei Mulini, completamente rinnovata grazie a un intervento che ha interessato sia l’esterno sia ... altarimini.it