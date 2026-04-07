Nella serata di Pasquetta, lungo la strada provinciale 26 tra Cavenago d'Adda e San Martino in Strada, si è verificato uno scontro frontale tra due automobili. L’incidente ha causato quattro feriti, che sono stati soccorsi dai mezzi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Cavenago d'Adda (Lodi), 7 aprile 2026 – Schianto frontale la sera di Pasquetta, lungo la provinciale 26, nel territorio di San Martino in Strada. Sono rimaste coinvolte quattro persone,mentre il traffico è stato bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. L’intervento. L’allarme è scattato nella prima serata, quando le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi sono intervenute sulla Sp26, nel tratto compreso tra la rotatoria che conduce al centro abitato di Soltarico e l’ingresso all’area produttiva sanmartinese, per un incidente frontale tra due automobili. Dal comando di Lodi è stata inviata sul posto un’autopompa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scontro frontale tra 2 auto sulla Sp26 tra Cavenago d'Adda e San Martino in Strada: 4 feriti

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Incidente sulla A4 tra Cavenago e Trezzo sull’Adda: 43enne in codice rossoSecondo le prime informazioni disponibili, lo scontro si è verificato intorno alle 7.

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